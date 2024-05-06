Річка Тиса. Фото: ДПСУ.

Румунські прикордонники на своєму березі річки Тиса виявили тіло чоловіка, який намагався перетнути кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загиблим виявився чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли, тому зараз проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

У прес-службі додали, що від початку року біля Мукачівського прикордонного загону по обидва боки річкової ділянки кордону, виявили тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже двадцять п’ятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону.

«Вкотре закликаємо усіх охочих незаконно покинути територію України не ризикувати своїм життям і здоров’ям. Глибина річки Тиса подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини», — додали в повідомлені.

Річка Тиса. Фото: ДПСУ. Річка Тиса. Фото: ДПСУ.

Нагадаємо, як на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними кругами для купання.