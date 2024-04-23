У мікрорайоні Намив в Миколаєві у чоловіка в руках здетонувала вибухівка / Фото: Нацполіція

У Миколаєві 22 квітня в мікрорайоні Намив в руках у чоловіка здетонував невідомий предмет, ймовірно граната. З місця події травмованого забрала швидка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Про вибух та травмованого чоловіка, який лежить у дворі спального району, правоохоронців сповістили близько 18:45.

«Прибувши на місце, співробітники поліції встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух», — йдеться в повідомленні поліції.

Чоловіка з травмами направили до лікарні. З місця події вибухотехніки вилучили осколкові уламки, попередньо від гранати.

Слідчі встановлюють усі обставини інциденту, зокрема, звідки у чоловіка була вибухівка.

У мікрорайоні Намив в Миколаєві у чоловіка в руках здетонувала вибухівка / Фото: Нацполіція У мікрорайоні Намив в Миколаєві у чоловіка в руках здетонувала вибухівка / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 28 березня житель Снігурівки намагався розібрати вибухонебезпечний предмет. Міна здетонувала у нього в руках. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, множинні поранення кінцівок та ампутацію кількох пальців на руках. Потерпілий був госпіталізований до медичного закладу.