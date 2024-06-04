Військові переслідували велосипедиста і з'їхали в кювет

Авто військовослужбовців частково з’їхало до канави. Фото: Левандівка Сіті

У Львівській області представники військкомату на авто підрізали чоловіка на велосипеді, який намагався від них утекти. А після цього самі потрапили в кювет.

У Telegram-каналах 3 червня поширилося відео, на якому видно, як універсал темного кольору переслідує велосипедиста.

Автівка підрізала чоловіка на двоколісному. Чоловік впав, але після піднявся та почав пішки тікати від військових. Натомість автомобіль, який переслідував велосипедиста, потрапляє в канаву.

Пізніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували оприлюднене відео.

«На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді», — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що представники ТЦК є учасниками бойових дій і були переведені з бойових частин, тому не справилися з емоціями.

«Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти», — додали в ТЦК.

Нагадаємо, що 17 травня у селі Маліївка Баштанського району між військовослужбовцями територіального центру комплектування та місцевими мешканцями виникла суперечка. За цією ситуацією відкрили кримінальне провадження.