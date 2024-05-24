Військовослужбовці ТЦК. Ілюстроване фото з відкритих джерел

У п’ятницю 17 травня, у селі Маліївка Баштанського району між військовослужбовцями територіального центру комплектування та місцевими мешканцями виникла суперечка. За цією ситуацією відкрили кримінальне провадження.

Про це Миколаївський обласний ТЦК та СП написав у своєму Facebook.

За даними прес-служби, у громадському місці жінка підійшла до військових ТЦК та почала перешкоджати їх роботі. Вона використовувала нецензурну лексику та всі дії знімала на відео. Пізніше до неї приєднались й інші жителі Маліївки.

«Громадянка навмисно знімає подібні випадки на відео, це створює прецеденти вважати нормою образи та дискредитацію військовослужбовців», – сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що попри збереження свободи слова, поширення в медіа образ по відношенню до військовослужбовців, закріплює в суспільстві недоречні моделі поведінки.



«Подібні дії є неприпустимі й щодо військовослужбовців, які несуть службу в ТЦК. Бійці продовжують службу тут після поранень та важкого досвіду, пережитого на фронті», — додали в повідомленні.

Зазначається, що за цією ситуацією розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України (хуліганство). Слідство триває, всі обставини правопорушення з’ясовуються.

Нагадаємо, як чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК на Дніпропетровщині, потерпілому надали медичну допомогу.

Раніше в Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.