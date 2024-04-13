Атака на Херсон. Фото для ілюстрації

Через російські удари 12 квітня у Херсонській області 7 людей отримали поранення.

Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів області, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник обстрілював Садове, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зарічне, Улянівку, Дніпровське, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкарівку, Михайлівку, Інгулець, Гаврилівку, Осокорівку, Дудчани, Шляхове та місто Херсон», — написав він.

за даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також зафіксували влучання в стільникову вежу, припортову інфраструктуру та газопровід. Виток газу наразі перекрили, пожежі та загроз немає. Також пошкоджені господарська споруда та приватні автомобілі.

Зазначимо, що російській війська вночі, 13 квітня, обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.