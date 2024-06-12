Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

У вівторок, 11 червня, російські війська здійснили обстріли 20 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію троє людей були поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка і Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені багатоповерхівка і 22 приватні будинки.

Також зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торговельний комплекс, адміністративну будівлю та автомобілі.

Нагадаємо, що російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двох громадах в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.