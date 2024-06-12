FPV-дрон. Фото з відкритих джерел.

Російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.

Про це повідомляють в Миколаївській ОВА.

Так, о 13:23 росіяни з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громаді.

Також ввечері, о 19:55, ворог обстріляв село Солончаки Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль.

Внаслідок обох обстрілів постраждалих немає.

Нагадаємо, як російсько-окупаційні війська вдарили по Баштанському району. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.