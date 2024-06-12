Російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.
Про це повідомляють в Миколаївській ОВА.
Так, о 13:23 росіяни з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громаді.
Також ввечері, о 19:55, ворог обстріляв село Солончаки Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль.
Внаслідок обох обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо, як російсько-окупаційні війська вдарили по Баштанському району. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.
Про це повідомляють в Миколаївській ОВА.
Так, о 13:23 росіяни з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громаді.
Також ввечері, о 19:55, ворог обстріляв село Солончаки Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль.
Внаслідок обох обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо, як російсько-окупаційні війська вдарили по Баштанському району. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних.