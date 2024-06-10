У Херсоні 102-річна жінка зазнала поранення через російський удар по Дніпровському району.

Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ та патрульна поліція.

Зазначається, обстріл, від якого постраждала жінка, стався близько 11-ї години ранку 10 червня. Вона зазнала травм та потребувала негайного ушпиталення.

Патрульні намагалися надати їй домедичну допомогу, однак тоді окупанти вдруге здійснили обстріл.

Разом із містянами 102-річну жінку швидко транспортували до службового авто та доправили її до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Як заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу жінка зазнала вибухової травми, уламкових поранень тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області.