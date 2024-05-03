Станом на ранок 3 травня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 546 дітей, ще 1319 дитей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це 3 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що понад 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни.
Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
У прокуратурі нагадали, що 2 травня внаслідок обстрілу ворогом села Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка. Також через обстріл військами РФ Дергачів Харківської області отримали поранення восьмеро дітей, семеро хлопчиків і одна дівчинка віком від 8 до 15 років.
Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.
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Станом на ранок 3 травня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 546 дітей, ще 1319 дитей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це 3 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що понад 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни.
Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
У прокуратурі нагадали, що 2 травня внаслідок обстрілу ворогом села Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка. Також через обстріл військами РФ Дергачів Харківської області отримали поранення восьмеро дітей, семеро хлопчиків і одна дівчинка віком від 8 до 15 років.
Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.