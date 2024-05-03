546 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ / Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 3 травня, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 546 дітей, ще 1319 дитей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це 3 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що понад 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни.

Уточнюється, що найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 530;

Харківській — 356;

Херсонській — 150;

Дніпропетровській — 136;

Київській — 130;

Запорізькій — 108;

Миколаївській —104.

У прокуратурі нагадали, що 2 травня внаслідок обстрілу ворогом села Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка. Також через обстріл військами РФ Дергачів Харківської області отримали поранення восьмеро дітей, семеро хлопчиків і одна дівчинка віком від 8 до 15 років.

Нагадаємо, що майже 5 тисяч дітей, що проживають на Миколаївщині, отримали статус постраждалих внаслідок війни.