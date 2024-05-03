Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Протягом доби росіяни 16 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого загинула людина, ще чотири людини дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що у Великій Новосілці Волноваського району поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.

У Красногорівці Покровського району також поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади дві людини загинули і дві поранені, пошкоджені сім будинків.

У Рідкодубі Лиманської громади Краматорського району зруйнований будинок і ще два пошкоджені. У Райгородку Миколаївської громади пошкодженій будинок. У Костянтинівці пошкоджено пʼять будинків і два інфраструктурні обʼєкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську Бахмутського району пошкоджений будинок.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 236 людей, зокрема 32 дитини.

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59. Пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури.