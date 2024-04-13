У Туреччині вилучили третю за обсягом партію кокаїну в історії країни. Фото: Міністерство внутрішніх справ Туреччини

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за величиною партію кокаїну в історії країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

За словами міністра, під час операції у трьох провінціях конфісковано близько 608 кілограмів кокаїну, здебільшого в рідкому вигляді. Крім того, вилучено майже 830 кілограмів хімічних речовин, які використовуються для виробництва наркотику.

— Кількість кокаїну, вилученого в ході операції, стала третьою за величиною за партією кокаїну, будь-коли вилученою в Туреччині, — заявив міністр.

Алі Єрлікая зазначив, що поліцейська операція була спрямована проти міжнародної банди, ймовірно, очолювану особою з лівано-венесуельським громадянством. Його затримали разом із трьома іноземцями, членами «організованого злочинного угруповання», а також дев’ятьма турками.

За словами міністра, банда використовувала виноградники в Текірдазі та Анталії для зберігання хімікатів і переробки кокаїну, який був замаскований під добрива.

Групи моніторингу організованої злочинності зазначають, що Туреччина стає транзитним центром у транспортуванні кокаїну з Південної Америки до Європи.

Нагадаємо, на Миколаївщині засудили двох членів організованої групи за виготовлення та продаж на території Первомайська та Первомайського району, особливо тяжкого наркотику.