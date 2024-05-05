ДТП на Одещині. Фото: поліція Одеської області

В Одеській області вдень, 5 травня, легковий автомобіль врізався у дерево. Внаслідок аварії водій загинув, а його п'ятирічного сина госпіталізували.

Про це повідомляє поліція у Одеській області.

Зазначається, що автопригода сталася сьогодні вдень на дорозі між містом Кодима та селом Федорівка. Пошкоджений легковик Ford помітили люди та повідомили у поліцію.

За даними слідчих, що водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.

«Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний», —поінформували у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У межах провадження буде призначено низку експертиз.

Наразі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» сталася ДТП за участю автомобіля Volksvagen та мотоцикла Yamana Drag Star.