В Одеській області вдень, 5 травня, легковий автомобіль врізався у дерево. Внаслідок аварії водій загинув, а його п'ятирічного сина госпіталізували.
Про це повідомляє поліція у Одеській області.
Зазначається, що автопригода сталася сьогодні вдень на дорозі між містом Кодима та селом Федорівка. Пошкоджений легковик Ford помітили люди та повідомили у поліцію.
За даними слідчих, що водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.
«Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний», —поінформували у поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У межах провадження буде призначено низку експертиз.
Наразі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» сталася ДТП за участю автомобіля Volksvagen та мотоцикла Yamana Drag Star.
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В Одеській області вдень, 5 травня, легковий автомобіль врізався у дерево. Внаслідок аварії водій загинув, а його п'ятирічного сина госпіталізували.
Про це повідомляє поліція у Одеській області.
Зазначається, що автопригода сталася сьогодні вдень на дорозі між містом Кодима та селом Федорівка. Пошкоджений легковик Ford помітили люди та повідомили у поліцію.
За даними слідчих, що водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з деревом.
«Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний», —поінформували у поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У межах провадження буде призначено низку експертиз.
Наразі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» сталася ДТП за участю автомобіля Volksvagen та мотоцикла Yamana Drag Star.