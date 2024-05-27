Водія шкільного автобуса підозрюють у сексуальному насильстві дітей / Фото: Нацполіція

На Одещині водія шкільного автобуса підозрюють у сексуальному насильстві відносно учнів місцевої гімназії.

Відомо про трьох дітей, зазначили у поліції Одеської області.

За даними слідства, протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одещини, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти, де вчиняв з дітьми дії сексуального характеру.

Зазначається, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели низку судових експертиз та зібрав достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів.

Наразі чоловік знаходиться під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.