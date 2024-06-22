В Івано-Франківській області знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник з поля зору під час купання на водоймі 20 червня.
Про це повідомляє ДСНС.
Пошуки підлітка тривали з вечора четверга. Хлпець затонув у річці у селі Завалля, Коломийського району.
«Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору», —сказано в повідомленні.
Водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції зранку 22 червня.
До проведення пошукових робіт від ДСНС залучали 93 рятувальників, 19 одиниць техніки, з них 4 плавзасоби. Також до пошуків долучалися працівники поліції та місцеве населення.
Обстеження території проводилось з допомогою БПЛА. На місці події працювала психологиня Головного управління, котра надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого юнака.
Нагадаємо, як у Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
В Івано-Франківській області знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник з поля зору під час купання на водоймі 20 червня.
Про це повідомляє ДСНС.
Пошуки підлітка тривали з вечора четверга. Хлпець затонув у річці у селі Завалля, Коломийського району.
«Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору», —сказано в повідомленні.
Водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції зранку 22 червня.
До проведення пошукових робіт від ДСНС залучали 93 рятувальників, 19 одиниць техніки, з них 4 плавзасоби. Також до пошуків долучалися працівники поліції та місцеве населення.
Обстеження території проводилось з допомогою БПЛА. На місці події працювала психологиня Головного управління, котра надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого юнака.
Нагадаємо, як у Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця.