Водолази знайшли тіло підлітка у річці. Фото ДСНС

В Івано-Франківській області знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник з поля зору під час купання на водоймі 20 червня.

Про це повідомляє ДСНС.

Пошуки підлітка тривали з вечора четверга. Хлпець затонув у річці у селі Завалля, Коломийського району.

«Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору», —сказано в повідомленні.

Водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош, та передали працівникам поліції зранку 22 червня.

До проведення пошукових робіт від ДСНС залучали 93 рятувальників, 19 одиниць техніки, з них 4 плавзасоби. Також до пошуків долучалися працівники поліції та місцеве населення.

Обстеження території проводилось з допомогою БПЛА. На місці події працювала психологиня Головного управління, котра надавала необхідну психологічну допомогу близьким зниклого юнака.

Водолази знайшли тіло підлітка у річці. Фото ДСНС

Водолази знайшли тіло підлітка у річці. Фото ДСНС

Водолази знайшли тіло підлітка у річці. Фото ДСНС

Нагадаємо, як у Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця.