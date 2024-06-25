На Миколаївщині слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення 20-річному мешканцю Братської громади.

Інцидент трапився вночі, 23 червня, повідомляє поліція у Миколоаївській області.

За даними слідчих, що численні ножові поранення потерпілому завдав 24-річний чоловік. Інцидент біля домоволодіння зловмисника між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший із них наніс молодику удари ножем у живіт та грудну клітину. Після чого фігурант зник з місця події.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного, останній переховувався у знайомих. Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.