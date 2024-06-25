На Миколаївщині слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення 20-річному мешканцю Братської громади.
Інцидент трапився вночі, 23 червня, повідомляє поліція у Миколоаївській області.
За даними слідчих, що численні ножові поранення потерпілому завдав 24-річний чоловік. Інцидент біля домоволодіння зловмисника між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший із них наніс молодику удари ножем у живіт та грудну клітину. Після чого фігурант зник з місця події.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного, останній переховувався у знайомих. Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На Миколаївщині слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення 20-річному мешканцю Братської громади.
Інцидент трапився вночі, 23 червня, повідомляє поліція у Миколоаївській області.
За даними слідчих, що численні ножові поранення потерпілому завдав 24-річний чоловік. Інцидент біля домоволодіння зловмисника між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший із них наніс молодику удари ножем у живіт та грудну клітину. Після чого фігурант зник з місця події.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного, останній переховувався у знайомих. Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.