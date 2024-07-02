Рятувальники дістали чоловіка, який впав в колодязь. Фото: ДСНС

В Арбузинці, що на Миколаївщині рятувальники дістали чоловіка, який впав у чотириметровий колодязь.

Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.

По допомогу до рятувальників 2 липня, звернулась жінка, яка повідомила, що її сусід впав у колодязь.

— Чоловіка врятували за допомогою штурмової драбини. Рятувальники спустились до постраждалого та дістали його на поверхню, де передали бригаді швидкої медичної допомоги, — розповідають в ДСНС.

До операції долучились чотири рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини.

Врятували чоловіка, який впав у колодязь. Фото: ДСНС Дістали чоловіка, який впав у колодязь. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Первомайську чоловік втратив ліву кисть через потрапляння у електрокорморізку.