В Арбузинці, що на Миколаївщині рятувальники дістали чоловіка, який впав у чотириметровий колодязь.
Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.
По допомогу до рятувальників 2 липня, звернулась жінка, яка повідомила, що її сусід впав у колодязь.
— Чоловіка врятували за допомогою штурмової драбини. Рятувальники спустились до постраждалого та дістали його на поверхню, де передали бригаді швидкої медичної допомоги, — розповідають в ДСНС.
До операції долучились чотири рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що у Первомайську чоловік втратив ліву кисть через потрапляння у електрокорморізку.
В Арбузинці, що на Миколаївщині рятувальники дістали чоловіка, який впав у чотириметровий колодязь.
Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.
По допомогу до рятувальників 2 липня, звернулась жінка, яка повідомила, що її сусід впав у колодязь.
— Чоловіка врятували за допомогою штурмової драбини. Рятувальники спустились до постраждалого та дістали його на поверхню, де передали бригаді швидкої медичної допомоги, — розповідають в ДСНС.
До операції долучились чотири рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що у Первомайську чоловік втратив ліву кисть через потрапляння у електрокорморізку.