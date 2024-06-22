У Первомайську чоловік втратив ліву кисть через потрапляння у електрокорморізку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Чоловік 1975 року народження потрапив рукою до рухомих елементів електрокорморізки під час роботи на власному подвір’ї. Рятувальники за допомогою електричної шабельної пили та електричного розтискувача провели демонтаж елементів корморізки та звільнили постраждалого.

У Первомайську електрокорморізка “зажувала” руку чоловіка. Фото: ДСНС

В результаті чоловік отримав травматичну ампутацію лівої кісті, його госпіталізовали каретою швидкої допомоги до лікарні.

Нагадаємо, як у ставку на Миколаївщині потонув чоловік.