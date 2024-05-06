Затримання правопорушеників. Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією. Правопорушники призовного віку пересувались на двох автівках, а у супроводі були неповнолітні «провідники».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького загону отримали інформацію про ухилянтів у ході проведення оперативних заходів і тому діяли впевнено та оперативно. Під час затримання порушники намагались втекти, але їм це не вдалося.

Як було встановлено, п’ятеро чоловіків через месенджер домовились із головним організатором схеми про переправлення до Румунії за грошову винагороду від 6 до 7 тисяч євро з кожного, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в організаторів було четверо помічників. В їх обов'язки входило зустріти «клієнтів», доставити до певної точки на автомобілях, а потім довести до лінії державного кордону пішки. Саме під час першого етапу порушників і затримали.

«Під час затримання порушники намагались втекти, однак їм це не вдалося. За результатами перевірки прикордонники з’ясували, що двом провідникам лише по 15 років, а ще одному, який був за кермом одного з автомобілів, 17 років», – наголосили у ДПСУ.

Прикордонники неповнолітніх провідників передали батькам, а відносно 17-річного направили до правоохоронних органів повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та статті 304 Кримінального кодексу України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

Відносно решти порушників складені матеріали за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, уродженця Луганська, який служив у ДПСУ, заочно судитимуть як російського агента, який з 2014 року передавав інформацію окупантам про розташування українських військ.