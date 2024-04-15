Прикордонника з України підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами / Фото: ДБР

Уродженця Луганська, який служив у ДПСУ, заочно судитимуть як російського агента, який з 2014 року передавав інформацію окупантам про розташування українських військ.

Як повідомили у ДБР, вони завершили досудове розслідування щодо колишнього військовослужбовця, який служив на Закарпатті та підозрюється у роботі на російські спецслужби.

Зазначається, що після втечі в Росію 34-річний чоловік дав велике інтерв’ю російським ЗМІ, де розказав, що займався підривною діяльністю та інформував бойовиків так званої ЛНР ще з 2014 року.

За даними слідства, з початком широкомасштабного вторгнення він почав активніше співпрацювати з російською ФСБ. Чоловік служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську, й отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ.

Після поранення йому вдалось перевестись на Закарпаття і працювати у прикордонній службі. А в червні 2022 року він очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що на цій посаді чоловік передавав інформацію своїм керівникам у Кремлі та навіть вихвалявся цим. Саме за вказівкою своїх керівників у ФСБ чоловік незаконно перетнув кордон та вилетів у Стамбул, а згодом до Москви.

Чоловік розказав, що його родина вже отримала російське громадянство, і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло.

Колишнього військового обвинувачують у державній зраді, дезертирстві та привласненні військового майна за частинами 1,2 статті 111, частни 4 статті 408, частини 4 статті 410 КК України.

Санкції статей передбачають ув’язнення на строк від 15 років аж до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду. Головний сержант однієї з військових частин почав виконувати завдання та збирати інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ на території Миколаєва. Дані він відправляв ворогу в додатку «Google maps» з географічними координатами.