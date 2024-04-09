На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця. Фото з pixabay.

На Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє Миколаївська спеціалізована прокуратура

За даними правоохоронців, у листопаді 2023 року «проросійськи» налаштований головний сержант однієї з військових частин почав переписуватись з російськими спецслужбами.

Після цього чоловік почав виконувати завдання та збирати інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ на території Миколаєва. Дані він відправляв ворогу в додатку «Google maps» з географічними координатами.

Підозрюваного викрили українські правоохоронці та затримали в порядку статті 615 КПК України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз до суду прокуратура направила обвинувальний акт за фактом державної зради (частина 2 статті 111 КК України).

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у травні минулого року у Миколаївській області затримали військовослужбовця та оголосили йому про підозру у державній зраді.

Також нагадаємо, що Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.