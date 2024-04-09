На Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.
Про це повідомляє Миколаївська спеціалізована прокуратура
За даними правоохоронців, у листопаді 2023 року «проросійськи» налаштований головний сержант однієї з військових частин почав переписуватись з російськими спецслужбами.
Після цього чоловік почав виконувати завдання та збирати інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ на території Миколаєва. Дані він відправляв ворогу в додатку «Google maps» з географічними координатами.
Підозрюваного викрили українські правоохоронці та затримали в порядку статті 615 КПК України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зараз до суду прокуратура направила обвинувальний акт за фактом державної зради (частина 2 статті 111 КК України).
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що у травні минулого року у Миколаївській області затримали військовослужбовця та оголосили йому про підозру у державній зраді.
Також нагадаємо, що Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.
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На Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.
Про це повідомляє Миколаївська спеціалізована прокуратура
За даними правоохоронців, у листопаді 2023 року «проросійськи» налаштований головний сержант однієї з військових частин почав переписуватись з російськими спецслужбами.
Після цього чоловік почав виконувати завдання та збирати інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ на території Миколаєва. Дані він відправляв ворогу в додатку «Google maps» з географічними координатами.
Підозрюваного викрили українські правоохоронці та затримали в порядку статті 615 КПК України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зараз до суду прокуратура направила обвинувальний акт за фактом державної зради (частина 2 статті 111 КК України).
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що у травні минулого року у Миколаївській області затримали військовослужбовця та оголосили йому про підозру у державній зраді.
Також нагадаємо, що Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.