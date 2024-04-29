Миколаївця підозрюють у роботі на РФ / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканця Миколаєва підозрюють у поширенні інформації росіянам координат місць базування підрозділів ЗСУ та локацій об’єктів критичної інфраструктури міста та області.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, 47-річний чоловік через Телеграм-канал почав листування з представником країни-агресора. Він збирав та передавав інформацію ворогу щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаєва та області.

Зазначається, що насамперед росіян цікавили точні координати військових частин, блокпостів та пунктів охорони мостів у місті, а також розташування медичних закладів, де надається допомога українським захисникам.

За словами правоохоронців, чоловік збирав необхідну інформацію, фіксував її на гугл-картах, фотографував та надсилав через месенджер представнику спецслужб РФ. Розвіддані були необхідні росіянам для підготовки можливих масових повітряних атак.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (частина 3 статті 114-2 КК України). Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.