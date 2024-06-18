Президент України Володимир Зеленський подякував миколаївським морпіхам 36 бригади за знищення російських позицій.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зокрема, він також зазначив, що знищення поблизу кордону нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів має значення.

«Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки[...] І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни», – зазначив президент.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.