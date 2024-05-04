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В п’ятницю, 3 травня, у Варшаві сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України.

Про це повідомляє видання PAP, з посиланням на заяву речника Окружної прокуратури у Варшаві Шимона Банна.

«У справі вже призначено проведення судмедекспертизи. За попередніми висновками проведених заходів на місці події, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата панування над автомобілем BMW. Слідство проводитиметься за фактом ненавмисного спричинення ДТП зі смертельним наслідком», – зазначив Шимона Банна.

Як повідомив представник прокуратури, в результаті ДТП загинули три особи – «найімовірніше двоє громадян України і один громадянин Білорусі».

Згідно з даними поліції, з невстановлених причин автомобіль з’їхав з дороги, врізався в дерево і загорівся. Автомобіль згорів, усередині було троє осіб.