Логотип Української правди. Зображення: сайт УП

Київські правоохоронці відкрили справу за фактом погроз на адресу журналістів видання «Українська правда».

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі «Українській правді».

— За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання «Українська правда» про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності, — сказала вона.

Розслідування проводиться за частиною 2 статті 171 КК України — вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та частиною 1 статті 345-1 КК України — погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності.

Як повідомили в УП, 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань видання Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився блогером Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування «Непридатні»), з пропозицією «укласти мирову» за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчувався словами «Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею».

Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам видання надійшли листи з погрозами.

Стежка за Bihus.Info

На початку року керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку. На відео був присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Пізніше журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

А ввечері 5 лютого команда проєкту опублікувала розслідування, в якому доводить, що в етнокомплексі «Українське село» за ними стежили саме співроботники Служби безпеки України.

Після цього у Службі безпеки України заявили, що окремі співробітники проєкту Bihus.Info були клієнтами наркодилерів і допомагали постачати наркотики іншим людям.

Також 6 лютого стало відомо, що Держбюро розслідувань буде розслідувати справу про незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Зазначається, що вже відкрито кримінальне провадження, відповідно до частини 1 статті 359 ККУ — незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

Працівників Служби безпеки України, які стежили за журналістами Bihus.info, перевели для виконання бойових завдань у Донецьку та Луганську область.

Затримання редактора «НикВести»

Нагадаємо, у 2016 році, ввечері 24 серпня, у День Незалежності, керівник ДЗНД управління СБУ в Миколаївській області під надуманим приводом запросив до будівлі управління головного редактора «НикВести» Олега Деренюгу «для обміну інформацією». У результаті це закінчилося чотиригодинним допитом та вилученням у журналіста мобільного телефону з порушенням норм кримінально-процесуального законодавства.

Єдине пояснення, яке після затримання офіційно дали силовики, — це те, що за допомогою даного телефону було нібито здійснено дзвінок із хибним повідомленням про мінування Соборної площі в Миколаєві.

Сам Олег Деренюга пов’язував допит і відібрання телефону зі своєю професійною діяльністю.

Пізніше «НикВести» вдалося зняти арешт телефону у суді, а в СБУ визнали, що журналіст нічого не мінував.

Про деталі справи читайте тут.