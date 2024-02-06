ДБР, фото з відкритих джерел

Держбюро розслідувань буде розслідувати справу про незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що вже відкрито кримінальне провадження, відповідно до частини 1 статті 359 ККУ — незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

Санкції цієї статті передбачаю покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Саме тому, що до цієї справи причетні правоохоронні органи, досудовим розслідуванням займеться ДБР.

«Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти — отримувати інформацію про цю роботу», — наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Пізніше журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

А ввечері 5 лютого команда проєкту опублікувала розслідування, в якому доводить, що в етнокомплексі «Українське село» за ними стежили саме співроботники Служби безпеки України.

У Службі безпеки України у выдповыдь заявили, що окремі співробітники проєкту Bihus.Info були клієнтами наркодилерів і допомагали постачати наркотики іншим людям.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

До Верховної Ради викличуть голову Служби безпеки України Василя Малюка із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info.