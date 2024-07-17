Повернення з полону військових. Фото 36 бригада

У середу, 17 липня вдалося звільнити з полону 95 українських воїнів, серед яких один миколаївський морпіх, що захищав Маріуполь.

Як повідомили в 36 бригаді, наразі на хлопців чекає лікування та реабілітація.

Зазначається, що миколаївський морпіх мужньо обороняв Маріуполь, зокрема завод ім. Ілліча.

— Сьогодні завершилася операція з обміну полоненими, в результаті якої вдалося звільнити українських морських піхотинців! Серед них — наш миколаївський морпіх, який мужньо обороняв Маріуполь, зокрема завод ім. Ілліча. Вітаємо побратимів з поверненням на вільну українську землю! Ми пишаємося їхнім подвигом і радіємо разом з родинами та близькими наших воїнів. Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації, – написали в 36-ій бригаді.

Повернення з полону військових. Фото 36 бригада Повернення з полону військових. Фото 36 бригада

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених українців 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів.

Зокрема, 49 воїнів ЗСУ, серед них і добровольці «повітряного мосту», які летіли гвинтокрилом на «Азовсталь».

Також серед звільнених є два пілоти. Звільнили і 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, сімох тероборонівців, пʼятьох прикордонників, двох військових з Держспецслужби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Окрім того, 23 звільнені людини боронили Маріуполь (з них 13 — оборонці «Азовсталі»), інші воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Запорізькому напрямках.

Раніше, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».