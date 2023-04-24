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23 квітня у миколаївському ДОФі запалював романтик української R&B сцени LAUD – перший і єдиний зірковий гість, що погодився дати концерт в Миколаєві з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Співак відвідав Миколаїв в рамках туру «I am Ukrainian». Артист виконав для миколаївців композиції «Вигадав», «Ти в мене є», «I'm Ukrainian», «Ти мені дуже» та інші відомі пісні. Однак особливу увагу він приділив пісні «Stop the war», яку написав в перші тижні війни.
За словами одного з організаторів концерту, миколаївського волонтера та артиста Володимира Алєксєєва, цей захід став своєрідною промоакцією, мета якої – показати, що в Миколаєві можна проводити заходи та жити нормальним життям.
LAUD став єдиним артистом, який погодився відвідати Миколаїв та зробити внесок у повернення міста до нормального життя.
— Це єдиний артист, який погодився приїхати в Миколаїв. Довелося трохи навіть повмовляти, тому що артисти не хочуть їхати сюди, тому що небезпечно. З точки зору бізнесу цей концерт збитковий, але ми хочемо показати, що в миколаєві можна проводити заходи і жити нормальним життям, – поділився Володимир Алєксєєв.
Крім концерту, організатори підготували для присутніх лотерею з призами та благодійний аукціон, з метою збору коштів для українських захисників.
На аукціоні ведучі розіграли два відпрацьовані боєприпаси, передані військовими з-під Херсону та Бахмуту. Загалом на аукціоні організаторам вдалося зібрати 29 тисяч гривень.
— Я хотів, щоб ми всі разом не тільки відпочили, а й зробили корисну справу. Наші друзі військові з якими ми співпрацюємо і продовжуємо допомагати привозять нам деякі подаруночки. Всі ви чули про М-777, цю штуку нам привезли з-під Херсону. Хто дає найбільшу суму, забирає собі цю штуку, а гроші йдуть нашим хлопцям, які зараз в Херсоні, – пояснив правила присутнім Володимир Алєксєєв.
Фото: Олена Козубовська, «НикВести»
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23 квітня у миколаївському ДОФі запалював романтик української R&B сцени LAUD – перший і єдиний зірковий гість, що погодився дати концерт в Миколаєві з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Співак відвідав Миколаїв в рамках туру «I am Ukrainian». Артист виконав для миколаївців композиції «Вигадав», «Ти в мене є», «I'm Ukrainian», «Ти мені дуже» та інші відомі пісні. Однак особливу увагу він приділив пісні «Stop the war», яку написав в перші тижні війни.
За словами одного з організаторів концерту, миколаївського волонтера та артиста Володимира Алєксєєва, цей захід став своєрідною промоакцією, мета якої – показати, що в Миколаєві можна проводити заходи та жити нормальним життям.
LAUD став єдиним артистом, який погодився відвідати Миколаїв та зробити внесок у повернення міста до нормального життя.
— Це єдиний артист, який погодився приїхати в Миколаїв. Довелося трохи навіть повмовляти, тому що артисти не хочуть їхати сюди, тому що небезпечно. З точки зору бізнесу цей концерт збитковий, але ми хочемо показати, що в миколаєві можна проводити заходи і жити нормальним життям, – поділився Володимир Алєксєєв.
Крім концерту, організатори підготували для присутніх лотерею з призами та благодійний аукціон, з метою збору коштів для українських захисників.
На аукціоні ведучі розіграли два відпрацьовані боєприпаси, передані військовими з-під Херсону та Бахмуту. Загалом на аукціоні організаторам вдалося зібрати 29 тисяч гривень.
— Я хотів, щоб ми всі разом не тільки відпочили, а й зробили корисну справу. Наші друзі військові з якими ми співпрацюємо і продовжуємо допомагати привозять нам деякі подаруночки. Всі ви чули про М-777, цю штуку нам привезли з-під Херсону. Хто дає найбільшу суму, забирає собі цю штуку, а гроші йдуть нашим хлопцям, які зараз в Херсоні, – пояснив правила присутнім Володимир Алєксєєв.
Фото: Олена Козубовська, «НикВести»