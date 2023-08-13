В Мішково-Погорілово 130 школярів з 6 навчальних закладів з 5 населених пунтків громади встановили рекорд України з найбльшої кількості плетіння браслетів з резинок.

На місці події побував кореспондент «НикВести».

Голова ОТГ Андрій Ботанін розповів, що ідея провести захід виникла у предстаників молодіжної ради громади Кирила Лобанова та Катерини Лобанової. На базі місцевої бібліотеки для школярів та дошкільнят не раз проводились тренінги, і саме плетення браслетів дітям сподобалось більше з усього.

— Ми проводили з десяток зустрічей, не дивлячись на війну, в наших бібліотеках майстер-класи та тренінги, і ось на одному з них виникла ідея у керманичів нашої молодіжної ради замахнутись на рекорд України з плетіння браслетів одночасно великої кількості дітей. Поспілкувались з керівниками підрозділів освітніх, Книги рекордів, з'ясували умови, оплатили участь в конкурсі, — розповів Андрій Ботанін.

Участь в конкурсі обійшлася громаді в 29 тисяч гривень. Кошти на це задонатили місцеві жителі, частину сплатила органазація-партнер «Десяте квітня».

Усі сплетені браслети організатори виставили на аукціон, який пройшов після встановлення рекорду. На виручені кошти громада планує закупити 35 тактичних аптечок для спецпризначенців.

— В процесі ми вирішили підвести підсумки культурного року в громаді. Увечері ми проведемо концерт на підтримку Збройних Сил України. Усі сплетені браслети ми виставимо на ярмарці. Для нас це можливість заявити про нашу громаду в такий спосіб. Все, що ми задонатимо і заробимо, передамо на ЗСУ. Наша мета — 100 тисяч гривень. І ми вирішили, що придбаємо тактичні аптечки сучасного формату для підрозділу розвідки, — додав голова ОТГ.

На встановлення рекорду було відведено 2 години. За цей термін діти сплели 760 браслетів. Найбільшу кількість змогла сплести учениця 9-го класу Саган Софія.

Фоторепортаж

Фото: Аліса Мелік-Адамян