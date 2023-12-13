В Березанці в Миколаївській області відкрили модульну лікарню, де можуть надаватись медпослуги з сучасним обладнанням. Заклад побудовано за фінансової участі уряду Німеччини.

Відкриття діагностичного центру пройшло у вівторок, 12 грудня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Ідея побудови подібного модульного закладу зʼявилась минулого року, коли територія Миколаївської області систематично знаходилась під вогнем російських військових. Тоді виникло розуміння, що медична сфера регіону може зіштовхнутись з проблемами.

— Модульна лікарня в Березанці це не спонтанне рішення. Нами було визначено потреби наших партнерів, було опитано їх можливості. Зокрема, ми врахували, що Березанська громада була в досить вигідному місці, і потенційно лікарня тут може обслуговувати не тільки жителів, але й гостей в разі потреби. Насправді те, що ми змогли реалізувати, і те, що ми бачимо власними очима, це і для громади великий бонус, і для нас розуміння того, що наші плани покращити медичні послуги в сільских районах цілком і повністю працюють, — розповіла представниця проекту.

Поряд з лікарнею проектанти встановили автономну сонячну електричну станцію з встановленою потужністю 70 кВт. Це необхідно для безперебійного функціонування всього медичного обладнання. В разі аварійного енергопостачання лікарні також встановлений сучасний дизельний генератор потужністю 160 кВт разом з резервом палива.

Крім того, аби убезпечити обʼєкт навколо будівлі встановлено бар’єри HESCO, які мають захистити лікарню від уламків на випадок можливих обстрілів. Площа будівлі становить 500 квадратних метрів, а її вартість з урахуванням обладнання — 60 мільйонів гривень, розповів національний радник проєкту Андрій Яндюк.

Всього в закладі функціонують 18 кабінетів: функціональної діагностики (ЕКГ, ЕЕГ, УЗД тощо), лабораторних аналізів, кабінету терапевта, ЛОРа, офтальмолога, гінеколога, хірурга, маніпуляційного та консультаційного кабінетів, фізіотерапії тощо.

— Ми обрали найпотрібніше і найсучасніше медичне обладнання, яке дозволяє надати, як первинну, так і спеціалізовану медичну допомогу. Особливістю є те, що тут є обладнання, яке може бути використано на третинному рівні, і цінно є те, що таке обладнання є тільки в обласних лікарнях, якщо і є. Наприклад, дуже цінним є наявність і можливість зробити кардіограму під фізичним навантаженням. І послуга буде безкоштовна. Ми можемо тут зробити аудіограму, ми можемо перевірити гостроту слуху. Рідко, коли лікарні мають таке обладнання, — додали представники проекту.

Діагностичний центр розташований поряд з районною лікарнею. За словами головного лікаря ЦРБ, аби укомплектувати новий заклад, туди переведуть працювати частину лікарів. Наразі він укомплектований майже на 100%.

— Є невелика проблема з лором, але інші лікарі в нас є всі. Але перевожимо ми сюди з лікарні не всіх. Наприклад, травматолог лишається на своєму місці з причини того, що рентген-відділення там, і це незручно. Там є велика лабораторія. В поліклініці також лишаються частина гінекологічного відділення та стоматологія. Тут будуть приймати, як і в звичайній поліклініці. Тут дуже гарно, це супер сучасний заклад, ми надзвичайно задоволені, — розповів директор КНП Березанська ЦРБ Василь Гайдаржи.

За розрахунком фахівців модульний заклад має змогу обслуговувати до 200 людей за день. Наразі за сформованим переліком потреб у використанні нового обладнання медики проходитимуть навчання від провідних спеціалістів.

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