У вівторок, 30 липня, в Миколаєві відкрили укриття у ще одному дитячому садочку міста.
Проект, вартістю близько 100 тисяч доларів (4 мільйона гривень), реалізований за підтримки благодійних організацій SavED, Данської ради у справах біженців (DRC) та дитячої фармацевтичної компанії Novo Nordisk, повідомляє кореспондент «НикВести».
За даними представників благодійних організацій, укриття розраховане на 150 учнів. Це дає можливість забезпечити дітям належні умови для навчання та відпочинку в умовах повномасштабної війни.
— Це була наша мрія, батьків та дітей. І зараз у нас знову є можливість бачити дитячі посмішки, чути дзвінкий сміх і знову виховувати разом наше майбутнє покоління, — сказала директорка закладу.
Значна частина приміщень була переобладнана: тепер у садочку є новий вхід з будівлі та додатковий вихід на вулицю. Як повідомили представники благодійних організацій, садок забезпечили доступом для людей з особливими потребами, у тому числі встановили електричний підйомник. Окрім цього, у приміщеннях облаштували санвузли та встановили меблі, зокрема ліжка для відпочинку дітей під час обіднього сну.
— Дуже гарно, що у нас відкриваються такі проекти, я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо мати можливість запустити всі садки, які потребують створення тимчасових укриттів, — сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.
Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.
Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У вівторок, 30 липня, в Миколаєві відкрили укриття у ще одному дитячому садочку міста.
Проект, вартістю близько 100 тисяч доларів (4 мільйона гривень), реалізований за підтримки благодійних організацій SavED, Данської ради у справах біженців (DRC) та дитячої фармацевтичної компанії Novo Nordisk, повідомляє кореспондент «НикВести».
За даними представників благодійних організацій, укриття розраховане на 150 учнів. Це дає можливість забезпечити дітям належні умови для навчання та відпочинку в умовах повномасштабної війни.
— Це була наша мрія, батьків та дітей. І зараз у нас знову є можливість бачити дитячі посмішки, чути дзвінкий сміх і знову виховувати разом наше майбутнє покоління, — сказала директорка закладу.
Значна частина приміщень була переобладнана: тепер у садочку є новий вхід з будівлі та додатковий вихід на вулицю. Як повідомили представники благодійних організацій, садок забезпечили доступом для людей з особливими потребами, у тому числі встановили електричний підйомник. Окрім цього, у приміщеннях облаштували санвузли та встановили меблі, зокрема ліжка для відпочинку дітей під час обіднього сну.
— Дуже гарно, що у нас відкриваються такі проекти, я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо мати можливість запустити всі садки, які потребують створення тимчасових укриттів, — сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Ми створили цей матеріал як учасник Мережі “Вікно Відновлення”. Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.
Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.
Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.
Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».