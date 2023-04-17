Андрій Цимбал, скриншот з відео ТРК «МАРТ»

Архітектори італійської компанії «One Works» насправді займаються не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готують «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто», заявив головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал.

Чиновник повідомив, що у 2019 році міська влада розпочала розробку нового генеральногоп плану, щоб вирішити ті проблеми, які були в місті, проте через відсутність сформованої стратегії міста, цей генеральний план лише виправляв помилки попереднього документа і «не вирішував саме проблеми розвитку».

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— І для нас в даному випадку досвід європейських партнерів дуже важливий, тому що є вже практика вирішення питань для міст, схожих на Миколаїв. Це припортові міста, міста, які зменшуються за кількістю населення поступово, де недостатньо робочих місць, від’їжджає молодь і таке інше. І тому для нас дуже важливий цей досвід, - сказав Андрій Цимбал.

За його словами, після розробки компанією «One Works» майстер-плану, по нормах, за якими працюють європейці, ще буде потрібно імплементувати до українських норм.

— Ми співпрацюємо з розробником генерального плану 2019 року, це Київський інститут «Діпромісто», залучаємо їх до співпраці з «One Works», проводимо онлайн-зустрічі. Вся робота спільна та досить плідна… У нас норми досить жорсткі, порівняно навіть з європейцями, особливо, що стосується пожежної безпеки… Наше бачення на сьогодні, і в принципі ми це обговорюємо з представниками центральної влади та партнерами, питання, що все ж таки майтер-план пропонує містобудівні рішення, які потрібно буде привести до вимог українського законодавства. Склалася така ситуація, що фактично цей майстер-план — це буде повне завдання на розробку генерального плану. Але робота буде дуже пришвидшена, тому що всі рішення розробляються у ГІС-форматі сумісному. Тому фактично ці рішення майтер-плану можна буде поєднати з виконаними також у ГІС-системі розробками генплану 2019 року, і це дуже пришвидшить процес, - сказав Андрій Цимбал.

Він також додав, що наразі не вирішене процедурне питання, чи це буде розробка нового генплану, чи коригування попереднього.

— Щодо того, чи буде по-новому замовлятися генеральний план, чи буде коригуватися попередній, там є процедурні питання, але зараз розробляється програма відновлення Миколаєва… І там одним з пунктів програми є необхідність розробки документації. Ми консультуємося з нашими профільними міністерствами, чи можемо ми цю норму застосувати до коригування розробленого генерального плану, але не затвердженого. Це юридичне питання, воно пов’язано з фінансами, тому ми працюємо над цим питанням. Коли будуть вже приводитися до вимог українського законодавства і норм ці рішення майстер-плану — все одно ми будемо преревіряти на відповідність діючим нормам, передбачена українським законодавством експертиза проекту генерального плану. Тому все це буде кілька разіва прибиратися, - сказав Андрій Цимбал.

Нагадаємо, раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розказав, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні архітектори тому, що це досвічені архітектори, які мають досвід подібних розробок. Пояснюючи рішення залучити іноземних фахівців до розробки нового генерального плану та стратегії міста Миколаєва, міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що він хотів, щоб цим займалися «люди зі смаком», які запропонують нові рішення та реальні зміни для Миколаєва. Зазначимо, що раніше розробкою Генерального плану Миколаєва завжди займався проектний інститут «Діпромісто».