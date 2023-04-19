У квітні в миколєві в середньому за тиждень реєструють 300 нових хворих на коронавірус, також зросла кількість летальних випадків.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Як відомо, на сьогодні в стаціонарах міста проходять лікування від коронавірусу 23 осіб, з них 2 дітей.

— Занепокоєння викликає збільшення кількості летальних випадків. Через наслідки захворювання на ковід у березні 2023 року померли 12 людей. Всі були невакциновані, – пишуть в міськраді.

Там вкотре закликали містян зробити щеплення. Особливо це стосується людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання. Їм загрожує важкий перебіг хвороби і навіть летальні наслідки.

Нагадаємо, ще на початку квітня повідомлялося, що в місті зростає кількість випадків захворювання коронавірусом. Станом на 10 квітня в миколаєві за тиждень в середньому фіксували близько 250 хворих.

Також, раніше у Миколаєві фахівці проаналізували дані за останні роки: якщо у 2021 році кожен четвертий хворий потрапляв до стаціонару з тяжким перебігом хвороби, то у 2022 — приблизно один з десяти. Смертність зменшилася в 5,5 разів.