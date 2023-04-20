Прокуратура через суд повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської обласної прокуратури.

Як відомо, ділянку пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моряраніше було передано Коблівською сільською радою у приватну власність для ведення сільського господарства. Пізніше її цільове призначення було змінено на комерційне, для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

— Водночас, спірна земельна ділянка повністю входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря, до якої забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян, обмеження такого доступу у будь-який спосіб заборонено законодавством. Земельні ділянки такої категорії можуть перебувати виключно у державній та комунальній власності, що стало підставою для пред’явлення позову до суду, – йдеться в повідомленіі.

Повідомляється, що суд визнав незаконними та скасував рішення органу місцевого самоврядування, а також зобов’язав громадянку повернути земельну ділянку водного фонду у власність громади. Право приватної власності на спірну ділянку припинено.

Нагадаємо, на Миколаївщині намагаються повернути державі курган, який під час розпаювання земель потрапив у приватні руки.