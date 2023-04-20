Контрнаступ українських військових буде «сюрпризом, який найменше очікують наші вороги».

Про це президента України у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в етері програми «Свобода. Ранок».

— Про те, що місто Бахмут, Маріуполь, Мелітополь та інші населені пункти – Донецьк, Луганськ – будуть звільнені, в достатньо короткостроковій перспективі, на мій погляд, вже ні в кого сумнівів немає. А коли це відбудеться, яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців, — сказав Федір Веніславський.

Депутат також вважає, що російські війська вже побоюються українського контрнаступу, активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.

— Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування «Хортиця», генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території, — додав він.

Нагадаємо, що окупанти відновили наступ на Бахмут у Донецькій області, оскільки Міноборони РФ та «Вагнер» покращили співпрацю.