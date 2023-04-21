Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

«Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство ріа фан до списку санкцій Швейцарії проти росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня», — йдеться у заяві.

14 квітня ЄС ввів санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії росії проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство ріа фан за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Зараз Швейцарія також вводить санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Раніше Косово приєдналося до санкцій США щодо російської приватної військової компанії «Вагнер», де-факто назвавши її транснаціональною злочинною організацією.