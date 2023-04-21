Поліція Миколаївщини затримала чоловіка, який продавав російську зброю, яку знаходив на колишніх позиціях армії окупанта.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Зокрема автомат Калашнікова з 240 набоями зловмисник оцінив у 1,8 тисячу доларів.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські також вилучили:

— АКСУ-74;

— майже 2,3 тисячі набоїв різноманітного калібру;

— 20 магазинів до АК;

— два пістолети Форт 12-Р;

— касетну протипіхотну міну;

— АКСУ 5,45 мм у розібраному стані.

За даними правоохоронців, у якості трофеїв, із місць дислокації ворога чоловік забирав ще одяг та речі, якими хизувався перед товаришами.

— Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», –йдеться в повідомленні.

За таке «‎колекціонування»‎ та продаж ворожої техніки миколаївцю загрожує до 7 років за гратами.

Нагадаємо, раніше у Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 28-річного чоловіка, який у месенджері розміщував фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців.