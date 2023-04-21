Митрополит УПЦ МП Павло в Київському апеляційному суді, 21 квітня 2023 року. Вікторія Коломієць / hromadske

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.

Про це повідомила кореспондентка hromadske з зали суду.

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим.

Врешті суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Апеляційний суд окреслив терміни запобіжного заходу. Так, митрополит зобов’язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння.

Захисники також вказували на проблеми зі здоров’ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи).

А ще вони наголошували, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита — три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду — намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.

Крім того, до учасників судового засідання хотів долучитися чоловік, який представився В’ячеславом Діловим — «потерпілим у справі». Він наголошував, що Павла Лебедя затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак всі учасники процесу вказали, що не знайомі з чоловіком.

В’ячеслав Діловий, який представився «потерпілим у справі», Київ, 21 квітня 2023 року. Вікторія Коломієць / hromadske

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

Раніше намісник Лаври від УПЦ (МП) митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.

В суботу розпочалося засідання суду щодо обрання Павлу запобіжного заходу. Однак судове засідання за участі намісника Лаври митрополита Павла Лебедя перенесли на понеділок. Нібито через його погане самопочуття.

Однак за кілька годин Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.

Кілька днів тому віряни та священики УПЦ не пустили комісію Міністерства культури та інформаційної політики в приміщення Києво-Печерської Лаври.

Також митрополит УПЦ МП Павло під стінами Лаври погрожував журналістам побиттям та перешкоджає їх діяльності.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.