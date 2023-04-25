Компанія «Agrofusion» відновлює роботу заводів у Миколаївській області, зокрема – у Снігурівці.

Станом на кінець квітня компанія оцінює збитки, отримані внаслідок бойових дій, у понад 8 мільярдів гривень, однак ця сума буде зростати, адже власникам досі невідома ситуація на Південному та Західному заводах на Херсонщині, повідомляє AgroPortal.

У 2022 році компанії вдалося виробити 6% пасти від звичайного обсягу. Для цього вона впроваджувала певні екстрені заходити. Зокрема виробник орендував 1 тисячу земель в Одеській області, де за рік виростили 80 тисяч тонн томатів.

В цей час основні підприємства в Миколаївській області були або під постійними обстрілами, або знаходилися на окупованій території. Зокерма, 9 місяців під окупацією знаходилася Снігурівка. За цей час майже всі запаси пасти, які знаходилися на складах, були знищені, на заводі вкрадене або понівечене все обладнання.

— Ми вирішили відновлювати завод, незважаючи на те, що практично все розкрадене та понівечене, і виробництво фактично потрібно відновлювати з нуля. Якщо зараз не почати цього робити, то вже наступного року буде дешевше побудувати новий завод. Тож Східний плануємо ввести в експлуатацію вже цього року і в серпні розпочати сезон, – зазначає співвласник компанії «Agrofusion» Олексій Сипко.

Раніше, власник компанії «Agrofusion» Сергій Сипко розповів про те, як повномасштабна війна вплинула на роботу його підприємства. Зокрема, за його словами, податки компанії «впали» у вісім разів, а кількість робітників значно зменшилась. Що стосується податків, то у 2021 році «Agrofusion» сплатив 420 мільйонів гривень до бюджетів. Через повномасштабну війну податки підприємства скоротились у вісім разів, зазначив бізнесмен.