Відключення світла у Миколаєві. Фото для ілюстрації

У понеділок, 27 травня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

У Корабельному районі міста електроенергії не буде з 8:00 до 16:00 за такими адресами:

провулок Багрицького

вулиця Дунайської Флотилії

провулок Екіпажний

вулиця Тернопільська

вулиця Центральна садиба

З 9 до 17 від живлення відключать абонентів за адресами:

проспект Центральний

вулися Шевченка

вулиця Курортна

вулиця Крилова

вулиця Адміральська

вулиця Нікольська

вулиця Спаська

Для технічного обслуговування з 8 до 17 будуть вимкнені наступні адреси:

вулиця Новозаводська

вулиця Космонавтів

вулиця Новобузька

вулиця Гоголя

вулиця Першотравнева

вулиця Електронна

вулиця Троїцька

провулок Водопійний

вулиця Кагатна

Херсонське шосе

вулиця Водопійна

вулиця Вінграновського

вулиця Дніпровська

провулок Першотравневий

вулиця Листопадна

провулок Шевченка

провулок Затишний

вулиця Тиха

вулиця Бойченка

вулиця 1 Інгульська

Також звʼязку з модернізацією обладнання комунальне підприємство відключить від живлення з 15:30 до 20:00 абоненти за адресами:

вул. 7 Поперечна

вул. 8 Березня

вул. Сінна

вул. Защука

вул. 8 Поперечна

Поточний ремонт з 8 до 18 будуть проводити за адресами:

вулиця Декоративна

вулиця Толстого

провулок 1 Козацький

вулиця Льотчиків

вулиця Приміська

провулок Льотчиків

провулок Приміський

вулиця Молодіжна

провулок 3 Козацький

провулок 2 Козацький

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».