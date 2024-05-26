У понеділок, 27 травня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
У Корабельному районі міста електроенергії не буде з 8:00 до 16:00 за такими адресами:
З 9 до 17 від живлення відключать абонентів за адресами:
Для технічного обслуговування з 8 до 17 будуть вимкнені наступні адреси:
Також звʼязку з модернізацією обладнання комунальне підприємство відключить від живлення з 15:30 до 20:00 абоненти за адресами:
Поточний ремонт з 8 до 18 будуть проводити за адресами:
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
У понеділок, 27 травня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
У Корабельному районі міста електроенергії не буде з 8:00 до 16:00 за такими адресами:
З 9 до 17 від живлення відключать абонентів за адресами:
Для технічного обслуговування з 8 до 17 будуть вимкнені наступні адреси:
Також звʼязку з модернізацією обладнання комунальне підприємство відключить від живлення з 15:30 до 20:00 абоненти за адресами:
Поточний ремонт з 8 до 18 будуть проводити за адресами:
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».