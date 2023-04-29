У п’ятницю 28 квітня народний депутат Олександр Пасічний разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та заступником голови облради Антоном Табунщиком відвідали Очаків та оглянули масштаби пошкоджень.

Про це Олександр Пасічний повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Ворог постійно обстрілює Очаків та сусідні громади із різних видів озброєння. Руйнувань зазнають об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, але найбільше – житлові будинки.

Міський голова Очакова Сергій Бичков показав модернізоване укриття в одній зі шкіл міста, яке вдалося відремонтувати за три місяці.

— Це колосальна робота, і те, що роботи такого рівня і якості вдалося зробити за 3 місяці, справді вражає. Домовилися про подальшу спільну допомогу для ремонту як мінімум ще одного шкільного укриття, адже Очаків обстрілюють чи не щодня і це просто необхідність, — зазначив нардеп.

Також під час візиту оглянули масштаби руйнувань, завдані обстрілами ворога і один з найбільших гуманітарних штабів міста, що допомагає всім містянам, які потребують допомоги.

Сотні будинків стоять без дахів, вікон, а деякі – зруйновані вщент, говорить народний депутат.

— Держава надає містянам покрівельні матеріали, також міська влада співпрацює із всеукраїнськими і міжнародними благодійниками, аби допомогти людям відновити пошкоджені будинки хоча б мінімально. Але людям, які втратили свої домівки, потрібно нове житло. І вирішення цієї проблеми вже має певні напрацювання. Для цього на Очаківщині на сьогодні звели більше 10 модульних будинків завдяки співпраці з європейськими партнерами. Один такий будинок вміщує до п’яти людей та має усі зручності. Голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко розповів, що нині вже ведуться перемовини про постачання ще таких будинків, — сказав Олександр Пасічний.

Він додав, що такої кількості поки недостатньо, тому місцеве самоврядування вже працює над розширенням цієї мережі. Це тимчасове вирішення питання, поки ворог ще наносить удари по місту.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Пасічний зустрівся з колективами та керівництвом підприємств «Нікотекс» та «VAST» у Миколаївській області, які були значно зруйновані російською агресією.