Нотаріальне оформлення договору оренди (найму) житлового приміщення передбачає обов'язкову сплату власником квартири податку, одержуваного від житла, що здається в оренду (згідно з чинним законодавством, інформаційну базу податкової інспекції уніфіковано з базою нотаріальних контор). При цьому орендована квартира Дніпро зняти яку можна у безпосереднього власника або через ріелторську контору, ставати об'єктом для отримання пасивного доходу, що оподатковується (кожен власник квартири, що здається в оренду, по завершенні календарного року зобов'язаний надати до податкової інспекції відповідну декларацію та сплатити нараховану ).

Розмір податків, нарахованих з доходів від здачі в оренду

Порядок та строки сплати податків, обчислених від суми доходів, отриманих власником житла від здачі в оренду квартири, регламентовані укладаннями Податкового кодексу України, згідно з яким власник квартири зобов'язаний сплатити до бюджету платежі:

у вигляді прибуткового податку у розмірі 18% т суми отриманих за календарний рік доходів від здачі квартири в оренду (при місячному розмірі орендної плати у сумі 5000 гривень базова сума для нарахування прибуткового податку становитиме 60 000 гривень);

як військового збору у вигляді 1,5% (база обчислення зазначеного податку відповідає базі нарахування прибуткового податку);

у загальній сумі 11 700 грн. – якщо розмір місячної орендної плати дорівнює 5000 гривень, річний дохід становитиме 60 000 гривень (60 000*19,5/100). Річна сума податків варіюється в залежності від зміни місячного та відповідного річного розміру орендної плати.

Терміни подання річної декларації про отримані доходи від здачі житла в оренду регламентовані податковим законодавством – до 01 травня 2023 року, сплатити податки необхідно до 01 серпня, інакше набувають чинності штрафні санкції та пеня.

Податки та оренда квартири

Сплачена сума прибуткового податку та військового збору є одним із основних видів доходів місцевих бюджетів. За несплату податків, нарахованих від суми отриманої орендної плати, на власника квартири очікує адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-136 гривень).

Нараховану суму податків власнику житлового приміщення його власник зобов'язаний сплатити добровільно або вона буде утримана у доход бюджету у примусовому порядку на підставі відповідного судового рішення. Розмір пені та штрафних санкцій суворо визначений чинним законодавством та стягується незалежно від нарахованої суми обов'язкових податків.