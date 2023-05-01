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Нотаріальне оформлення договору оренди (найму) житлового приміщення передбачає обов'язкову сплату власником квартири податку, одержуваного від житла, що здається в оренду (згідно з чинним законодавством, інформаційну базу податкової інспекції уніфіковано з базою нотаріальних контор). При цьому орендована квартира Дніпро зняти яку можна у безпосереднього власника або через ріелторську контору, ставати об'єктом для отримання пасивного доходу, що оподатковується (кожен власник квартири, що здається в оренду, по завершенні календарного року зобов'язаний надати до податкової інспекції відповідну декларацію та сплатити нараховану ).
Порядок та строки сплати податків, обчислених від суми доходів, отриманих власником житла від здачі в оренду квартири, регламентовані укладаннями Податкового кодексу України, згідно з яким власник квартири зобов'язаний сплатити до бюджету платежі:
Терміни подання річної декларації про отримані доходи від здачі житла в оренду регламентовані податковим законодавством – до 01 травня 2023 року, сплатити податки необхідно до 01 серпня, інакше набувають чинності штрафні санкції та пеня.
Сплачена сума прибуткового податку та військового збору є одним із основних видів доходів місцевих бюджетів. За несплату податків, нарахованих від суми отриманої орендної плати, на власника квартири очікує адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-136 гривень).
Нараховану суму податків власнику житлового приміщення його власник зобов'язаний сплатити добровільно або вона буде утримана у доход бюджету у примусовому порядку на підставі відповідного судового рішення. Розмір пені та штрафних санкцій суворо визначений чинним законодавством та стягується незалежно від нарахованої суми обов'язкових податків.
Нотаріальне оформлення договору оренди (найму) житлового приміщення передбачає обов'язкову сплату власником квартири податку, одержуваного від житла, що здається в оренду (згідно з чинним законодавством, інформаційну базу податкової інспекції уніфіковано з базою нотаріальних контор). При цьому орендована квартира Дніпро зняти яку можна у безпосереднього власника або через ріелторську контору, ставати об'єктом для отримання пасивного доходу, що оподатковується (кожен власник квартири, що здається в оренду, по завершенні календарного року зобов'язаний надати до податкової інспекції відповідну декларацію та сплатити нараховану ).
Порядок та строки сплати податків, обчислених від суми доходів, отриманих власником житла від здачі в оренду квартири, регламентовані укладаннями Податкового кодексу України, згідно з яким власник квартири зобов'язаний сплатити до бюджету платежі:
Терміни подання річної декларації про отримані доходи від здачі житла в оренду регламентовані податковим законодавством – до 01 травня 2023 року, сплатити податки необхідно до 01 серпня, інакше набувають чинності штрафні санкції та пеня.
Сплачена сума прибуткового податку та військового збору є одним із основних видів доходів місцевих бюджетів. За несплату податків, нарахованих від суми отриманої орендної плати, на власника квартири очікує адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-136 гривень).
Нараховану суму податків власнику житлового приміщення його власник зобов'язаний сплатити добровільно або вона буде утримана у доход бюджету у примусовому порядку на підставі відповідного судового рішення. Розмір пені та штрафних санкцій суворо визначений чинним законодавством та стягується незалежно від нарахованої суми обов'язкових податків.