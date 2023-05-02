У Миколаївській області за підтримки уряду Литви реалізують проєкт з переведення частини енергомережі, що найбільше постраждала внаслідок бойових дій, на європейський клас напруги.

Про це Укрінформу повідомив в.о.генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Вадим Данилків.

— Зараз розпочалися проєктні роботи з переходу частини енергомережі Миколаївщини на клас напруги 20/04. Це той стандарт, який поширений у більшості країн Європи. Він зменшує втрати електроенергії у мережах, а також дозволяє застосовувати кращу автоматизацію. Крім того, перехід на даний клас напруги дасть можливість у більших обсягах отримувати технічну допомогу з країн ЄС, – сказав Вадим Данилків.

За його словами, на реалізацію проєкту уряд Литви вже виділив 280 тисяч євро, і цей перший транш буде витрачено на розробку плану перспективного розвитку електромереж Миколаївської області. Остаточна сума стане відома згодом.

Крім того, Миколаївобленерго вже отримало частину обладнання, яке буде використане для реалізації проєкту.

Планується, що програма модернізації енергомережі області розпочнеться з тієї частини, яка зазнала найбільших ушкоджень. Це колишня зона активних бойових дій та деокуповані території.

За словами керівника обленерго, у населених пунктах Миколаївщини, які були в тимчасовій окупації, або там, де йшли бої, знищено або пошкоджено близько 90% електромереж.

— На сьогодні ми з допомогою наших колег з інших регіонів України, відновили подачу електрики за тимчасовими схемами до переважної більшості з цих територій. Окрім двох сіл – Благодатне та Безіменне, які знищені вщент. Але те, що ми зробили, не відповідає критеріям якості, бо більшість електромереж потрібно відбудовувати практично з нуля. Тому є сенс це робити одночасно з переходом на європейський клас напруги. Передбачається, що на першому етапі буде переоснащено 12 підстанцій, – сказав Вадим Данилків.

Він уточнив, що йдеться про південно-східну частину області, зокрема південні околиці Миколаєва і території в бік Херсона.

Для відновлення пошкоджених мереж Миколаївщина отримує як гуманітарну допомогу електрообладнання з інших країн, зокрема Білтійських. Переважно це вживане обладнання, і кількість його обмежена.

Крім того, деякі підприємства повертаються на Миколаївщину і намагаються відновити виробництво, що без підключення до енергомережі зробити неможливо.

Ще однією проблемою для обленерго є нестача спецтехніки, значна частина якої була знищена під час обстрілів, та робочих рук, адже багатьох працівників обленерго призвали до лав ЗСУ, певна кількість виїхала за межі області.

За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих енергетичним об’єктам Миколаївщині внаслідок війни, сягає 1,1 мільярд гривень. Але вона не остаточна. На деякі території енергетики досі не можуть потрапити через високу забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Як повідомлялося, на початок листопада минулого року на Миколаївщині налічувалося 88 знеструмлених унаслідок бойових дій населених пунктів.