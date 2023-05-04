Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пропонує депутатам ліквідувати чотири комунальні підприємства: три так званих ЖЕКи та одне дорожнє підприємство.

Відповідні проекти рішень опубліковані на офіційному сайті Миколаївської міської ради, - повідомляють «НикВести».

«У зв’язку з неможливістю надалі здійснювати господарську діяльність» в рамках оптимізації управління суб’єктами господарювання комунальної форми власності директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний пропонує ліквідувати такі комунальні підприємства:

Контроль за виконанням цих рішень планується покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації та заступника міського голови Юрія Андрієнка.

Нагадаємо, питання щодо планів ліквідувати ЖКП «Південь» обговорювалося депутатами ще на початку 2021 року. Тоді під час засідання профільної комісії з питань комунальної власності депутати попросили чиновників повідомити про фінансовий стан підприємства.

Тодішній керівник управління комунального майна Мкртич Мкртчян повідомив депутатам, що на той час на балансі ЖКП «Південь» вже не було жодних об’єктів нерухомості. А доцільність існування підприємства зникла після того, як управління багатоквартирними будинками в Інгульському районі віддали приватній компанії «Місто для людей».

У 2018 році ЖКП «Південь» масово скоротив робітників — тоді були звільнені усі 300 співробітників комунального підприємства. А виконавча служба арештувала банківські рахунки підприємства через борги КП перед компанією «Миколаївліфт» на суму 1,3 мільйони гривень.

Колишній депутат Миколаївської міської ради Артем Грозов тоді повідомив, що в аналогічній кризовій ситуації опинились ЖЕК №24, «Пілот» та ДЄЗ «Корабел», які опинились в скрутному фінансовому становищі після перемоги приватної компанії «Місто для людей» у конкурсі на управління багатоквартирними будинками в Інгульському та Корабельному районах Миколаєва.

У січні 2022 року депутатська комісія з питань ЖКГ Миколаївської міської ради рекомендувала управлінню коммайна підготувати рішення щодо ліквідації КП «Дорога». Як тоді повідомив директор підприємства Ерік Саркісян, діяльність підприємства була заблокована, борги по зарплаті складали 3,3 мільйона гривень, а рахунки арештовані з лютого 2020 року. Станом на січень 2022 року базу комунального підприємства використовували як відстійник для маршрутних таксі. Депутатська комісія також звернулась до прокуратури, щоб перевірити діяльність КП «Дорога» на «можливе завдання матеріальних збитків місту».

Раніше повідомлялось, що депутати міської ради дали дозвіл комунальному підприємству «Миколаївводоканал» створити дочірнє підприємство «Енерджі Трейд», яке закуповуватиме електроенергію для потреб водомереж.