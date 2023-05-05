У Львові вперше в Україні лікарі успішно пересадили підшлункову залозу та нирку жінці. Її виписали в день народження. Крім неї, органи від одного донора отримали ще троє українців. Операції в одній лікарні виконували одномоментно.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Медсестра з Рівненщини, 33-річна Олена Ткачук, отримала нирку та підшлункову залозу. З п’яти років вона хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки.

На операційному столі жінка провела майже 9 годин: упродовж 6 годин їй пересаджували підшлункову залозу, а решту часу — нирку. Операція Олени збіглася в часі з відпусткою її чоловіка, який нині захищає Україну. До лікарні він примчав із фронту, кажуть у медичному об’єднанні.

— Нині лікарі задоволені перебігом післяопераційного періоду в Олени. Вона вже впевнено ходить, сама їсть, пробує навіть робити розминку. Жінка тішиться, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу, — йдеться в повідомленні.

Крім того, лікарі одномоментно виконали ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки.

— Це вперше в історії України таку кількість органів пересадили в одній лікарні. Врятовано чотири життя, — зазначили в об’єднанні.

Українці змогли отримати органи завдяки рішенню родини 42-річного чоловіка, який помер через інсульт. Медики констатували смерть його мозку, і рідні погодилися на донорство.

Легені пересадили чоловікові з Донеччини, який мав кістозну гіпоплазію обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці. Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган убив цироз. Він пережив сім внутрішніх кровотеч, коли, за статистикою, вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього — кардіоміопатія. Так, серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться щомиті.

Операції виконали фахівці Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Хірурги київської клініки «Феофанія» допомогли трансплантувати підшлункову, що вважається одним із найскладніших у світі хірургічних втручань.

Нагадаємо, у Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. Це друга така операція в Україні і перша, яку українські лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег.