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Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова у справі «заводу «Краян», але зменшив йому розмір застави з майже 31 до 13 мільйонів гривень.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура
«Справа Одеського «Краяну» — міського голову Одеси взято під варту», - йдеться в повідомленні.
4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» — міському голові Одеси.
Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 мільйона гривень застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави.
На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.
Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйона гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.
Відомо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд у справі «заводу Краян» обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.
Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу «Краян».
У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.
Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова у справі «заводу «Краян», але зменшив йому розмір застави з майже 31 до 13 мільйонів гривень.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура
«Справа Одеського «Краяну» — міського голову Одеси взято під варту», - йдеться в повідомленні.
4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» — міському голові Одеси.
Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 мільйона гривень застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави.
На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.
Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйона гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.
Відомо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд у справі «заводу Краян» обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.
Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу «Краян».
У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.