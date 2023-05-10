Компанія «PepsiCo Україна» відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочо» на базі своїх виробничих потужностей у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська, пише Інтерфакс-Україна.

— Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на один виробничий комплекс і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні, – сказала вона.

Вона додала, що компанія «поступово рухається до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні».

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.