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Компанія «PepsiCo Україна» відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочо» на базі своїх виробничих потужностей у Київській та Миколаївській областях.
Про це повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська, пише Інтерфакс-Україна.
— Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на один виробничий комплекс і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні, – сказала вона.
Вона додала, що компанія «поступово рухається до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні».
Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.
Компанія «PepsiCo Україна» відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочо» на базі своїх виробничих потужностей у Київській та Миколаївській областях.
Про це повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська, пише Інтерфакс-Україна.
— Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на один виробничий комплекс і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні, – сказала вона.
Вона додала, що компанія «поступово рухається до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні».
Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.