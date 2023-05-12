Партнери Миколаївщини з Казахстану вже почали відбудову пошкоджених ракетними обстрілами будівель лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

За його словами, закінчити роботи планують протягом місяця-півтора.

— Прямо зараз відбудовується лікарня швидкої медичної допомоги нашими казахськими друзями. Вони вже працюють і планують за місяць-півтора закінчити відновлення, — сказав Віталій Кім.

Зокрема, у ЛШМД відновлюють травмпункт, який був значно зруйнований ударом РФ. Як розповіла начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай на комісії 11 травня, є план побудувати навіть перехід з третього поверху травмпункту до третього поверху основного корпусу.

— Зараз іде реконструкція лікарні швидкої медичної допомоги. Є амбітний план побудувати там перехід, щоб з’єднати ще одну операційну, яка знаходиться на третьому поверсі травмпункту з третім поверхом основного корпусу, щоб вона була максимально задіяна для допомоги пацієнтам, які надходять. Це допоможе розширити і площу, і об’єм надання медичної допомоги, — сказала Ірина Шамрай.

Раніше також повідомлялося, що Королівство Данії виділило кошти на відновлення травмпункту у Миколаєві, який був зруйнований внаслідок російських обстрілів. Наразі невідомо, чи їх використовують для проведення зазначених робіт, чи спрямують на інший об'єкт.