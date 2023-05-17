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Держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту, передає Reuters.
Спільне рішення країн ЄС міністр фінансів Швеції аргументувала так: правила потрібні, аби захистити європейців, які інвестують у криптовалюту, і зупинити відмивання грошей чи фінансування тероризму за допомогою криптоіндустрії.
Комплексні правила вимагають від криптовалютних компаній мати лізенції, щоб вони могли випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в усіх країнах блоку.
Раніше повідомлялося, що у січні біткойн з початку року подорожчав на 25%.
Держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту, передає Reuters.
Спільне рішення країн ЄС міністр фінансів Швеції аргументувала так: правила потрібні, аби захистити європейців, які інвестують у криптовалюту, і зупинити відмивання грошей чи фінансування тероризму за допомогою криптоіндустрії.
Комплексні правила вимагають від криптовалютних компаній мати лізенції, щоб вони могли випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в усіх країнах блоку.
Раніше повідомлялося, що у січні біткойн з початку року подорожчав на 25%.