Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько розкритикував депутатів міської ради, які своєю неявкою або неголосуваннями зривають засідання сесії.

Про це він заявив в ефірі комунального телеканалу «МАРТ» 18 травня, - пишуть «НикВести».

Відповідаючи на питання ведучого щодо останніх двох пленарних засідань Миколаївської міської ради, де досить складно пройшло голосування, зокрема, питання про розподіл бюджету, Дмитро Фалько заявив, що не розуміє, чому деякі депутати зривають голосування.

— Я не знаю достеменно, з яких причин депутати відвідують або не відвідують онлайн-сесії. Буває, у когось перебої з електрикою, в когось - з інтернетом, з чимось ще, можливо, в когось перебої, з розумінням важливості або взагалі розумінням того, навіщо вони обираються до складу депутатів міської ради. Політична оцінка депутата може бути тільки на наступних виборах. Ми поки що не знаємо, коли вони у нас відбудуться. Деякі з депутатів плунтають з мирними часами, коли ти міг прийти на сесію, вставити картку, вийти потім у хол біля сесійної зали і там займатися своїми справами, не беручи участі у голосуванні, і при цьому, бути формально присутнім на сесії. А тут уже онлайн-формат такого не дозволяє, а по-друге, я не знаю, як це пояснити: просто недбалістю, умислом чи ще чимось, - сказав Дмитро Фалько.

Засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради. Серед них, зокрема депутати від партії «Слуга народу» Віталій Кім та Раміль Агабеков, а також позафракційні депутати: Олег Афанасьєв, Олександр Ковтун, Андрій Кучеренко, Марина Мазанко, Олександр Мєдвєдєв, Єлизавета Тріщанович, Артем Хачатуров.

Тоді депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Віталій Кім, який є також головою ОВА, запропонував розпустити міськраду Миколаєва.

До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував депутатів, які зірвали засідання сесії. Таку реакцію викликало те, що більшість присутніх на сесії депутатів не брали участь у голосуваннях.