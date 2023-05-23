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Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.
Про це він написав у Twitter.
— Повторюються напади на патрулі прикордонної служби, що захищають кордон з Білоруссю. Значно почастішали спроби штурму кордону. Білоруські та російські спецслужби краще організовують та керують іноземцями. Функціонери спецслужб РБ та РФ знову на першій лінії, – зазначив Станіслав Жарин.
На його думку, запуск нелегального міграційного маршруту проти НАТО був частиною агресії Росії проти Заходу.
— Гібридна операція проти Польщі триває. Головним бенефіціаром дій проти Європи залишається Росія, – додав він.
Раніше Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.
Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.
Про це він написав у Twitter.
— Повторюються напади на патрулі прикордонної служби, що захищають кордон з Білоруссю. Значно почастішали спроби штурму кордону. Білоруські та російські спецслужби краще організовують та керують іноземцями. Функціонери спецслужб РБ та РФ знову на першій лінії, – зазначив Станіслав Жарин.
На його думку, запуск нелегального міграційного маршруту проти НАТО був частиною агресії Росії проти Заходу.
— Гібридна операція проти Польщі триває. Головним бенефіціаром дій проти Європи залишається Росія, – додав він.
Раніше Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.